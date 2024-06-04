شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| انطلاق اختبارات الفصل الثالث.. و"اليوم" ترصد انتظام العملية الامتحانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445 هـ.

ويشارك في هذه الاختبارات التي تستمر لمدة 5 أيام ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

فيما شهدت عدد من الطرق ازدحامًا ملحوظًا مع توافد الطلبة إلى المدارس لأداء اختباراتهم.



ورصدت ”اليوم“ مشاعر عدد من الطلاب قبل دخولهم قاعة الأخبار، فيما حرصت وزارة التعليم على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ويسر.

وحرصت وزارة التعليم على تهيئة كافة الظروف لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مؤكدة على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في نظام ”نور“ قبل بدء الإجازة الصيفية.



من جانبها، شكلت إدارات التعليم لجاناً إشرافية لمتابعة سير الاختبارات وتقديم الدعم اللازم للطلاب. كما شددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالاختبارات، محذرة من مغبة الغش أو محاولته.

يذكر أن طلاب وطالبات مكة المكرمة قد أنهوا اختباراتهم الأسبوع الماضي نظراً لقرب موسم الحج، فيما ينهي طلاب بعض مدارس المدينة المنورة اختباراتهم غداً الأربعاء.



انتظام سير الامتحانات