النظارة الافتراضية تفحص حافلات الحج في 6 ثوانٍ

وفرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، في إطار سعيها لتقديم رحلة مثالية لحجاج بيت الله الحرام.

وبيَّنت الهيئة أن سيارات الأجرة المرخصة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم رحلة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنها تشمل تتبعًا مباشرًا للرحلة وعدادًا إلكترونيًّا، بالإضافة إلى وسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان وصول ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام والمناطق المركزية بكل يسر وأمان.

وأوضحت أن الناقل النظامي يعمل على توفير تجربة مثالية وآمنة للركاب، ملتزمًا بتفعيل العداد الإلكتروني خلال الرحلة، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للراكب الاستفادة من الرحلة مجانيًّا، كما يلتزم بالخصوصية وقواعد السير على الطرق وفقًا لنظام المرور، إضافة للتعامل مع الركاب بلطف واحترام، والتقيد بالزي الرسمي أثناء أداء العمل.

مرحلة تجريبية

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل العام صالح الزويد أن «النظارة الافتراضية» ساهمت في تسريع عملية فحص الحافلات بنسبة 600%، حيث إن عملية الفحص في السابق كانت تستغرق 60 دقيقة، لتتراجع مع التقنية الجديدة إلى 6 ثوان، وهو ما جعل عملية فحص الحافلات تسير بسرعة عالية.

وأضاف الزويد أن تقنية «النظارة الافتراضية» أدخلت إلى الخدمة في موسم العام الماضي كمرحلة تجريبية، فيما سيتم التوسع في هذه الخدمة الموسم الحالي لتشمل مواقع أخرى.

وأشار الزويد إلى أن النظارة الافتراضية تعد من التقنيات الحديثة التي تم تفعيلها لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444هـ، والتي تهدف إلى متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة.

نظامية المركبة

لفت المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل العام إلى أن النظارة الافتراضية ستساهم في توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم، حيث يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل، والاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات.

وتهدف تقنية النظارة الافتراضية إلى مساعدة المراقب في الاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت، الحد من التكدسات في نقاط التفتيش، ورفع جودة الرصد.

كانت الهيئة أطلقت في موسم الحج الفائت مبادرة «انسياب» بهدف قياس انسيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة باستخدام منصة ذكاء لقياس الحركة لحظيا، وذلك من خلال طائرات «الدرونز» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على قياس انسيابية حركة تنقل الحافلات إلى المشاعر المقدسة، إذ تم تهيئة أكثر من 24 ألف حافلة حصلت على إثرها على جميع التراخيص اللازمة لنقل الحجاج؛ وذلك بهدف قياس 18 مؤشرًا أبرزها قياس متوسط زمن الرحلة للحافلات، ومؤشر متوسط زمن الانتظار في المحطات، ومؤشر متوسط الانبعاثات الكربونية، ومؤشر متوسط مستوى الخدمة، ومؤشر متوسط الكثافة المرورية على الطرق.

تسهيل الإجراءات

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 935.966 حاجًا عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الأحد 25/ 11/ 1445 الموافق 2/ 6/ 2024.

وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896.287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37.280) حاجًا، وقدِم (2.399) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏