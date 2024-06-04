شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يختتم أنشطة حياة في إدارات تعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُختمت الاسبوع الماضي انشطة مبادرة” حياة” في جميع إدارت التعليم بمنطقة عسير.

وتهدف مبادرة”حياة” إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول الفرقه الإسعافية إلى المصابين كذلك التعريف برقم عمليات الهلال الأحمر “٩٩٧” وتطبيق اسعفني.

وقد تم تدريب المستفيدين بشكل عملي على الدمى التدريبية والتعريف بالطرق الصحيحة للتعامل مع حالات الاختناق والإنعاش القلبي الرئوي في جميع المراحل العمرية، كما تم التنويه على ضرورة المحافظة على الهدوء وضبط النفس واتباع تعليمات مستقبل البلاغ”المرحل الطبي” وتطبيقها لما لذلك من اثر في تقليل المضاعفات على المريض باذن الله.

وكانت “حياة” قد انطلقت مطلع شهر شوال الماضي بتوجيهٍ من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حفظه الله واستمرت لمدة شهر وكانت تستهدف منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات، حيث جاوز عدد المستفيدين أربعة آلاف مستفيد ومستفيدة.