شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية انفصال الشبكية بالعين لحاجة تركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي من مركز صحة العين في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية معقدة ضمن عمليات اليوم الواحد لإنقاذ بصر حاجة تركية تبلغ من العمر 58 عامًا، حيث عانت من ضعف مفاجئ في النظر منذ 10 أيام.

وأوضح التجمع أنه بعد الفحص الطبي الدقيق والتحاليل والأشعة والتي أظهرت نتائجها أن المريضة تعاني من انفصال في شبكية العين اليسرى ناتج عن ثقب في الشبكية ليتم على الفور قرار الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية عاجلة شملت استئصال السائل الزجاجي، وإصلاح انفصال الشبكية، وحقن زيت السيليكون في العين.

وأبان أن الفريق الطبي أجرى العملية بنجاح تام ضمن عمليات اليوم الواحد، مما أسهم في استعادة المريضة لبصرها وتحقيق نتائج إيجابية مما سيمكن المريضة من العودة ومتابعة نسكها وهي بأتم الصحة والعافية.

يذكر أن مركز صحة العين يعد من مراكز التميز بالمدينة الطبية والتي تملك كفاءات وخبرات عالية تحقق نسب نجاح مميزه بعمليات تخصصية ونادرة، حيث يأتي هذا الإنجاز الذي يعكس التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية واستخدام أحدث التقنيات في مجال طب العيون، ويعزز مكانتها كمرجع طبي في المنطقة.