شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: زيادة 12% في البلاغات الإسعافية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت هيئة الهلال الأحمر السعودي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البلاغات الإسعافية خلال العام 2023، حيث بلغ إجمالي البلاغات 1,232,722 بلاغًا، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق 2022 الذي سجل 1,096,659 بلاغًا.

تصدرت خمس مناطق رئيسية في المملكة المشهد الإسعافي، وهي مكة المكرمة ب511247 حالة، الرياض بـ 288467، المنطقة الشرقية بـ 116739 حالة، المدينة المنورة بـ 94791 حالة، وعسير بـ 60970.

وشهدت هذه المناطق العدد الأكبر من البلاغات الإسعافية، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد المرضى والمصابين الذين لم يتم نقلهم إلى المستشفيات. تحديات الإسعاف

تعكس هذه الزيادة في البلاغات الإسعافية التحديات التي تواجهها منظومة الطوارئ والإسعاف في المملكة، وتعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهدة لمواجهة هذه التحديات من خلال تطوير خدماتها، وتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية، ورفع كفاءة كوادرها الطبية والفنية.

وفي سياق متصل، تؤكد الهيئة على أهمية تعزيز الوعي الوقائي لدى المجتمع للحد من الحوادث والإصابات، والمساهمة في تخفيف الضغط على خدمات الطوارئ والإسعاف، وتدعو الهيئة الجميع إلى التعاون معها في هذا المجال، من خلال اتباع إرشادات السلامة والوقاية، والالتزام بقواعد المرور، والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة.