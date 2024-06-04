الذكاء الاصطناعي في الواجبات غش

حظرت سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، على المتعلمين والمتدربين إدخال بيانات، أو معلومات حساسة، أو شخصية، أو سرية، أو مقيدة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما يجب الحصول على إذن مسبق عند التعامل مع البيانات، والالتزام بسياسة تصنيف البيانات وضوابط الجهة التعليمية أو التدريبية والأنظمة الوطنية.

واعتبرت ضوابط أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي استخدام محتوى تم إنتاجه بواسطة تقنية التوليد في البحث، أو الواجبات المنزلية، أو التقارير، ونسبها إلى المتعلمين دون الإفصاح عنها غشا وانتهاكا للنزاهة الأكاديمية، واشترطت عدم نسخ المخرجات من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونسبها إلى المتعلمين، وألزمتهم بإعادة صياغتها وفقًا للأخلاقيات الأكاديمية.

توثيق المحتوى

سمح المشروع الذي طرحه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على العموم، للمتعلمين والمتدربين باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصط​ناعي التوليدي لمساعدتهم في التعلم المستقل، والإجابة عن أسئلتهم، وفهم الأفكار أو الدروس، والحصول على الاستشارات، وتوليد الأفكار للمشاريع، أو اختيار المواضيع، بعد موافقة الجهة التعليمية أو التدريبية.

وفي حال استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على المتعلمين الإفصاح عن استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والأعمال التي قاموا بها، مع ضرورة توثيق المحتوى المُدخل في هذه الأدوات، مثل البيانات أو الأوامر المُدخلة، أو الأسئلة والردود المستخرجة منها، وشرح أي تعديلات أو تحسينات أجراها المتعلمون لضمان الشفافية.

الاستخدام الأمثل

تهدف سياسة استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتتماشى هذه السياسة مع جميع الأطر واللوائح الوطنية والسياسات التي وضعها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لحوكمة الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات التعليم الرقمية داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة أو الخاصة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل والتكامل الفعال للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي مع تحقيق الفوائد المحتملة وتقليل مخاطر الاستخدام، من خلال تمكين وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، مع ضمان أمن البيانات وخصوصيتها، والحفاظ على النزاهة الأكاديمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول.

ضوابط للجهات التعليمية

- موافقة الجهات الإشرافية المعنية قبل التطبيق

- الالتزام بضوابط وإجراءات استخدام الذكاء الاصطناعي

- ضمان جودة مراقبة الأثر التعليمي

- تقييم فعالية ودقة الأدوات في السياقات التعليمية

- اعتماد خطة لإدارة المخاطر ومعالجة المشكلات المحتملة

- تعزيز مخرجات التعلم دون المساس بجودة أو سلامة المحتوى

- إعداد مبادئ توجيهية للاستخدام الأخلاقي في التعليم الرقمي

- تقديم برامج تطوير مهني وتقديم التدريب والموارد اللازمة

- توفير قنوات تواصل وإرشادات لأولياء الأمور في مراحل التعليم العام

- إخطار أولياء الأمور في مراحل التعليم العام لضمان الشفافية وتعزيز التعاون