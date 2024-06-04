شكرا لمتابعة خبر عن لتأهيل القادة العسكريين .. المملكة تؤسس أول جامعة للدفاع الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن تحويله لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة إلى جامعة الدفاع الوطني، وذلك بعد 67 عامًا من التعليم العسكري.

وتعتبر الجامعة ذات رؤية عسكرية لافتة، حيث تم تأسيسها، لتصبح بحلول عام 2030، رائدة إقليميًا في مجال إعداد القادة العسكريين والمدنيين، وذلك في مجال الأمن الوطني.

وتهدف الجامعة إلى تخريج عدد من الكوادر في مجال الأمن الوطني، وكذلك توفير الدراسات والبحوث العلمية في مجال الدفاع والأمن الوطني.

جاء ذلك في إطار تعزيز المملكة سيادة أراضيها، وذلك تزامنًا مع اهتمامها بالصناعات العسكرية، وتوطيدها، مع دعم الصناعة العسكرية الوطنية.