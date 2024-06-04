شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%) تتم بيسر وسهولة عبر منصة أبشر .
: وأفادت بأن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في الآتي
- الدخول إلى منصة أبشر أفراد.
- اختيار خدماتي ثم المرور.
- ثم اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.
الضغط على بدء الخدمة.
- استعراض المخالفات القابلة للتمديد.
- اختيار المخالفة المطلوبة.
- مراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها.
- اختيار تمديد مهلة السداد.
- تأكيد تمديد مهلة السداد.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على منصة أكس الذي جاء مفاده: “عندي مخالفه مروريه بتاريخ 28/4/2024انتهت مدة الاعتراض 30 يوم أريد التمديد سداد ل 90 يوم”.