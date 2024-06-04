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المرور يوضح ‎خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات عبر أبشر

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

‎وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%) تتم بيسر وسهولة عبر منصة أبشر .

‎: وأفادت بأن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في الآتي
‎- الدخول إلى منصة أبشر أفراد.
‎- اختيار خدماتي ثم المرور.
‎- ثم اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.
‎الضغط على بدء الخدمة.

‎- استعراض المخالفات القابلة للتمديد.
‎- اختيار المخالفة المطلوبة.
‎- مراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها.
‎- اختيار تمديد مهلة السداد.
‎- تأكيد تمديد مهلة السداد.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على منصة أكس الذي جاء مفاده: “عندي مخالفه مروريه بتاريخ 28/4/2024انتهت مدة الاعتراض 30 يوم أريد التمديد سداد ل 90 يوم”.

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