شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح ‎خطوات تمديد مهلة سداد المخالفات عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

‎وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%) تتم بيسر وسهولة عبر منصة أبشر .

‎: وأفادت بأن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في الآتي

‎- الدخول إلى منصة أبشر أفراد.

‎- اختيار خدماتي ثم المرور.

‎- ثم اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.

‎الضغط على بدء الخدمة.

‎- استعراض المخالفات القابلة للتمديد.

‎- اختيار المخالفة المطلوبة.

‎- مراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها.

‎- اختيار تمديد مهلة السداد.

‎- تأكيد تمديد مهلة السداد.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على منصة أكس الذي جاء مفاده: “عندي مخالفه مروريه بتاريخ 28/4/2024انتهت مدة الاعتراض 30 يوم أريد التمديد سداد ل 90 يوم”.