شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، عن تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي”، استجابة لاحتياجات فترة موسم الأضاحي، وتوفير خيارات متعددة لأماكن ذبح الأضاحي.

ويمكّن التصريح من خلالها السماح لأصحاب المطابخ والمطاعم المرخصة للذبح المؤقت لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المواقع النظامية التي تخضع للرقابة والإشراف حسب الاشتراطات اللازمة للتصريح، ويستمر تفعيل الخدمة عبر منصة “بلدي” حتى الخامس من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي وفق اشتراطات محددة ويحتاج أصحاب المطاعم والمطابخ، للحصول على التصريح المجاني إلى وجود رخصة سارية للنشاط، والالتزام بنظافة منطقة الذبح، وتوفير معدات الذبح والسلخ، ومياه صالحة للاستخدام في المطعم والمطبخ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الالتزام بتنظيم عملية الذبح، ومنع تكدس الذبائح، والالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح الأسعار.