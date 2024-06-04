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وسط تضارب الأنباء.. الكشف عن إجراء لحسم وفاة "هتان شطا" بعد اختفائه في مصر

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صحيفة الخليج 365: كشف مصدر أمني في مصر عن إجراء تحليل ال «DNA» للجثة التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية ويرجح أنها للمواطن هتان شطا المفقود في مصر لمعرفة هل هي جثة الفقيد أم شخص آخر. حسب عكاظ.

وتضاربت الأنباء حول حل لغز اختفاء الشاب السعودي هتان بن غازي شطا في مصر منذ 22 أبريل الماضي، والعثور على جثته بالقاهرة، حيث أكدت مصادر العثور على الجثة في أحد الشوارع بالقاهرة فيما نفى شقيقه صحة خبر وفاته.

وكانت السفارة بالقاهرة، قالت في وقت سابق إن كاميرات المراقبة سجلت لحظة خروج هتان من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه، مشيرة إلى أنها تتابع الواقعة مع الأجهزة الأمنية المصرية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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