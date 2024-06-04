غذاء خارق.. الكشف عن طعام يقي من السرطان ويخفض الوزن والكوليسترول

كشف خبراء أن "البروكلي" غذاء خارق يُقدم فوائد صحية مذهلة، وفقا لموقعي "webmd"، و"health".

كنز غذائي

وأوضح الخبراء أن البروكلي كنزا غذائيا غنيا بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تسمي "الجلوكوزينات".

الوقاية من السرطان

وتابعوا، تحول هذه الجلوكوزينات عند مضغ البروكلي أو تقطيعه إلى إنزيمات وقائية، أهمها "السلفورافان"، ويتمتع بقدرة مميزة على مكافحة الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تُلحق الضرر بالخلايا وتُسهم في الوقاية الأمراض المزمنة مثل السرطان.

مضادات الأكسدة

وأشاروا إلى أن البروكلي مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والعناصر المغذية الأخرى التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وزن صحي

وأضافوا، بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية، فهو خيارا مثاليا للحفاظ على وزن صحي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.