شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تواصل إقامة الدروس العلمية لتوعية ضيوف الرحمن في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها الدعوية في موسم حج هذا العام 1445هـ.

وتقيم "الشؤون الإسلامية" سلسلة من الدروس العلمية اليومية والكلمات الوعظية والمحاضرات الإيمانية، وذلك في الجوامع والمساجد الواقعة بالقرب من المسجد الحرام والمنطقة المركزية، حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية.





البرامج الدعوية



وتشمل البرامج الدعوية عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك الحج والعمرة، وخطوة بخطوة، والعقيدة والتوحيد والتفسير والوسطية والاعتدال، إلى جانب بيان محاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى مواضيع تهم الدين والدنيا.



يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهدف إلى تعليم الحجاج كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، وتأصيل العقيدة الصحيحة لديهم؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.01