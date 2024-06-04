شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تبدأ خطة النظافة لموسم الحج وفق ثلاث مراحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة في خطة أعمال النظافة لموسم حج 1445هـ، والتي يجري تنفيذها على ثلاث مراحل بدءًا من يوم 20 من ذي القعدة وتستمر حتى الـ 26 من ذي الحجة.



وأشارت الأمانة إلى أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة تعمل وفق خطة ميدانية تهدف إلى الارتقاء بجودة خدماتها، لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة، مشيرة إلى أنها جندت نحو 4.995 عاملا ومشرفا، وخصصت 760 معدة، لتنفيذ خطة العمل الميداني.



تفاصيل الخطة



بينت أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7/12/1445هـ تتركز على تثبيت الوسائل والأماكن وتستهدف الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 8/12/1445هـ بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش، وتنتهي في 15/12/1445هـ، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف، وتكثيف أعمال التقاط المبعثرات.



وأكدت أمانة جدة أن خطة الحج تتضمن تكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيد عاملة، تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، وكذلك تغطية فترات الفواصل الزمنية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.