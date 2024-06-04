شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أداء المناسك.. تعرف إلى المواقيت الزمانية والمكانية للحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قسّم أهل العلم مواقيت الحج إلى زمانية ومكانية، فالزمانية هي الشهور المحددة للحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتحديدًا من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة.

أما المواقيت فهي كما حددها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كما يلي:

ذو الحليفة:

وتسمى الآن آبار علي وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي الميقات المخصص لأهل المدينة المنورة وكل من أتى عليها من غير أهلها، وتبعد عن المدينة المنورة حوالي 18 كم وعن مكة المكرمة 428كم .

الجحفة:

وهي ميقات أهل الشام ومصر وكل بلاد المغرب العربي وما وراء ذلك.

قرن المنازل:

وتسمى أيضًا ميقات السيل الكبير، وهي لأهل نجد ودول الخليج العربي ومن سلك طريقهم.

يلملم:

وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر من طريقهم. ويلملم وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة، وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم في تهامة، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية.

ذات عرق :

وهو ميقات أهل العراق وكل من يمر من ذلك الطريق إلى أن يحرموا للعمرة، فعليهم أن يخرجوا إلى التنعيم أو عرفة، ويسمى الضَريبة وهو يبعد 100كم عن مكة، وهو مهجور الآن.

وادي محرم:

وهو الميقات الذي يحرم منه أهل الطائف والمارون من شرف بالهدا.

التنعيم:

وهو مسجد في مكة واحد مواقيت الإحرام لأهل مكة.

الجعرانة:

مسجد يقع في الجهة الشرقية لمكة المكرمة ومنه يعتمر أهل مكة