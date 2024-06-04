أول تعليق من "الخضيري" على تقارير احتواء منتجات شركة "شي إن"الصينية على مواد مسرطنة

صحيفة الخليج 365: علق المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على تقارير احتواء منتجات شركة "شي إن" العالمية على مواد مسرطنة.

مواد مسرطنة

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"اطمئنوا: الحديث عن وجود مسرطنات في منتجات شركة شي إن، لم يصدر من جهات رسمية، وما قيل عنها يعتبر فرضية فقط ولم يتم ربط أي حالة سرطان بذلك ولا أي دراسة تثبت أنها مسبب، ولكن الخبر فيه أن هناك مواد بلاستيكية وفثالات موجودة ببعض المنتجات".

صناعات كثيرة

وتابع: "ثم يقول الخبر إن تلك المواد إذا أفرط الإنسان باستخدامها فقد تكون من المسرطنات، وطبعاً هذا الكلام ينطبق على كل المنتجات البلاستيكية والفثالات واللي في شي... الخ. والفثالات تدخل في صناعات كثيرة في منازلنا وتدخل في صناعة بعض كرات النفثالين التي تُستخدم لتغيير رائحة دورات المياه وتدخل في بعض قنينات الماء البلاستيكية وفي مواد كثيرة".

وأضاف: "الخلاصة أن الخبر الذي يزعم أن منتجات شيء إن مسرطنة خبر كاذب وغير صحيح".