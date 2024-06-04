اختفى في مصر وتضاربت الأنباء حول العثور على جثته.. من هو المواطن "هتان شطا"؟

صحيفة الخليج 365: تضاربت الأنباء حول العثور على جثة المواطن المفقود في مصر هتان شطا، وأفادت مصادر أمنية أنه تم العثور على الجثمان ولا توجد شبهة جنائية، فيما نفى شقيقه صحة خبر الوفاة.

من هو هتان؟

هتان يبلغ من العمر 40 عاما، ومتزوج ولديه ابنة صغيرة، ويعمل "مدرب حياة"، وهذا النوع من التدريب يبدأ من الأمور المتعلقة بالتسويق والموارد البشرية وصولا إلى تدريب الطلبة والأزواج والمحبين والأطفال والمراهقين والبحث عن وظيفة والقيادة الفعّالة والأمور الروحية.

وتردد على القاهرة بانتظام لحضور دورات تدريبية في مجال تخصصه.

وخاض العمل في مجال الإنتاج الفني، حيث نشر فيديو كليب لأحد المغنيين، وعنونه: "أول أعمالي الإنتاجية".

والجدير بالذكر، شكلت السلطات المصرية فريق للبحث عن هتان يضم رجالا من المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام، وتبين من فحص كاميرات المراقبة أن "هتان" خرج يوم اختفائه بحيازته "قارورة" مياه وانتظر على الرصيف مدة ساعتين ثم غادر مستقلًا إحدى السيارات.

وقالت مصادر أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة هتان متوفي في أحد الشوارع ولا توجد شبهة جنائية، فيما نفى شقيقه صحة خبر الوفاة.