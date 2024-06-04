شكرا لقرائتكم خبر عن ”الشؤون الإسلامية“ تعلن جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أكملت كافة الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة، وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كونترات التوعية الإسلامية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال الأعوام الماضية بعدد من المشروعات التطويرية من صيانة وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد وأنظمة التكييف وتنقية الهواء، وفرشه بالسجاد الفاخر، وتزويده بالشاشات الإلكترونية والكونترات الخاصة بالتوعية والإرشاد، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على توفير كافة السبل والإمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية.

