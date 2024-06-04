شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": غرفة الرصد بمشعر منى توفر توقعات دقيقة وواقعية للحاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة "إكس"، عن أهمية وجود غرفة رصد في مشعر منى، ليعطي توقعات دقيقة وواقعية من الموقع لخدمة الحجاج. فرضية ارتفاع درجات الحرارة وأجرى المركز أجري مؤخرًا تمرين رصد 4، بمشاركة جهات حيوية في أعمال الحج، مثل: وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وقطاعات المرور والجهات العاملة بقطاع الحج.

حيث تم وضع افتراض لارتفاع درجات الحرارة في الحج، وكيفية تعامل الجهات المختلفة معها. حيث يتوقع مركز الأرصاد أن تكون درجات الحرارة حول 45، وقد ترتفع إلى 48 أو أكثر في بعض الأيام.

تأتي أهمية التمرين لتأكيد مدى استعداد الجهات حول كيفية التعامل في هذه الطروف من الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.

كما ترجع أهمية مرصد مشعر منى، إلى إعطاء توقعات جوية وإرشادات وتوجيهات بلغات بمختلفة ومتنوعة، ليصل إلى أمبر قطاع من الحجاج.