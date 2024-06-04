شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة": رصد كوكب الزهرة في الاقتران العلوي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكب الزهرة سيمر اليوم خلف الشمس مباشرة تقريباً، وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران العلوي"، عند الساعة 07:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث سينتقل الكوكب من "سماء الفجر" إلى "سماء المساء"، وسيكون على مسافة صفر درجة من الشمس، ما يجعله غير قابل للرصد تماماً لعدة أسابيع بينما يضيع في وهج الشمس.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاقتران العلوي للزهرة يحدث مرة في كل (584 يومًا) عندما تكون الأرض والزهرة على جانبين متعاكسين من الشمس، وهذا الحدث يمثل نهاية ظهور الكوكب في سماء الفجر، وانتقاله ليصبح في سماء المساء خلال الأسابيع القادمة.

وقال :"سيمر كوكب الزهرة أيضاً بنقطة الأوج - الوقت الذي يكون فيه بعيدًا عن الأرض - على مسافة 260,300,295 كلم من الأرض، ما يجعله يبدو صغيراً وبعيداً جداً، فإذا كان يمكن رصده فسيبلغ قطره 9.6 ثوانٍ قوسية بينما يظهر قرصة مضاءً بالكامل".