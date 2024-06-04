"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.. ويوضح الشروط وطريقة التنفيذ

صحيفة الخليج 365: أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعته.

وأوضحت شروط الاستفادة من الخدمة على النحو الآتي:

- وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر

-أن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30) يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة)

- أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة

وأشارت إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة:-

- الدخول إلى منصة أبشر

- اختيار خدماتي

. اختيار المرور

٠اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية ​​​​​​