"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.. ويوضح الشروط وطريقة التنفيذ

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صحيفة الخليج 365: أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعته.
وأوضحت شروط الاستفادة من الخدمة على النحو الآتي:
- وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر
-أن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30) يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة)
- أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة
وأشارت إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة:-
- الدخول إلى منصة أبشر
- اختيار خدماتي
. اختيار المرور
٠اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية
٠ تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية