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"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.. ويوضح الشروط وطريقة التنفيذ

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صحيفة الخليج 365: أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعته.

وأوضحت شروط الاستفادة من الخدمة على النحو الآتي:

- وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر

-أن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30) يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة)

- أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة

وأشارت إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة:-

- الدخول إلى منصة أبشر

- اختيار خدماتي

. اختيار المرور

٠اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

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٠ تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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