بعد أزمة منتجات "شي إن".. بالفيديو.. استشاري أمراض جلدية يكشف خطورة مادة "الفثالات" وعلاقتها بمرض السرطان

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور علي الحصيف، خطورة مادة الفثالات.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "إنه وفقًا لأخر التقارير الطبية فإن مادة الفثالات توجد بنسب عالية جدا تصل لأكثر من 400% في بعض المنتجات.

وتابع: "تنقل العدوى عند التلامس المباشر للجلد أوالتنفس أو الابتلاع من بعض المنتجات". مشيرا إلى أنه عادة ما يكون المناطق التي تصيبها هي الكبد وتؤثر على هرمونات الجلد وتؤثر على مرضى السكر والتهاب الغدة الدرقية وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في بعض الحالات.

والجدير بالذكر، ذكرت تقارير إخبارية، إن الملابس والإكسسوارات التي تبيعها شركة الأزياء السريعة العملاقة "شي إن"، تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة التي تسبب السرطان.