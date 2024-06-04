شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة المناخ بالأرصاد: العام المقبل آخر موسم للحج بفصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أرجان زمريق مدير إدارة المناخ بالأرصاد، خلال مؤتمر صحفي: "العام المقبل آخر موسم للحج في فصل الصيف، وبعده سينتقل الموسم إلى فترات موسمية مختلفة".

وتابع: "سيكون موسم الحج واقع بفصل الربيع لمدة 8 سنوات، وتليه 8 سنوات أخرى في فصل الشتاء".

واختتم: "هذا يتطلب الاستعداد المبكر للدخول في المرحلة القادمة من الجهات المعنية، واتخاذ الاحتياطات للازمة"