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مدير إدارة المناخ بالأرصاد: العام المقبل آخر موسم للحج بفصل الصيف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال أرجان زمريق مدير إدارة المناخ بالأرصاد، خلال مؤتمر صحفي: "العام المقبل آخر موسم للحج في فصل الصيف، وبعده سينتقل الموسم إلى فترات موسمية مختلفة".
وتابع: "سيكون موسم الحج واقع بفصل الربيع لمدة 8 سنوات، وتليه 8 سنوات أخرى في فصل الشتاء".
واختتم: "هذا يتطلب الاستعداد المبكر للدخول في المرحلة القادمة من الجهات المعنية، واتخاذ الاحتياطات للازمة"
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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