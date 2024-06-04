شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يطمئنُ على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين يطمئنُ على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن، ويؤكد - رعاه الله - في هذا السياق اعتزاز المملكة قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيته لأداء نسكهم، ويتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.



