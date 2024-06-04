الموارد البشرية تصدر دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات"

ويتضمن الدليل عدة مواد منها؛ تشكيل لجنتين توجيهية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة تنفيذية برئاسة معالي نائب الوزير للعمل، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات رؤساء وأعضاء المجالس والأمانة العامة للمجالس القطاعية للمهارات.
وتعتبر المجالس القطاعية للمهارات إحدى مبادرات الوزارة التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 254 وتاريخ 23/4/1442هـ، والتي تستهدف إلى رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال الموائمة مع القطاع العام والخاص، وكذلك مع منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات بالقطاعات.
حيث تتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلس في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، ويمثل عضويات المجالس ممثلين من الوزارات والجهات التنظيمية والقطاع الخاص واللجنة الوطنية للجان العمالية والخبراء المختصين، بالإضافة إلى اتحاد الغرف السعودية، وتمثل أغلبية عضويات هذه المجالس من القطاع الخاص ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات لكل قطاع، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال الموائمة مع القطاع العام والخاص.
كما دعت الوزارة الجميع الاطلاع على دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
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