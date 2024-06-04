شكرا لمتابعة خبر عن القتل قصاصاً بجانِِ طعن مواطنا في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير.

وأوضحت الوزارة أن المواطن محمد بن عوض بن علي الشمراني أقدم على قتل المواطن عبدالرحمن بن علي بن مشني الشمراني، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته.

وأكدت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

ونوهت بأنه قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن عوض بن علي الشمراني بمنطقة عسير .