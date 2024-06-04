اخبار السعوديه

وصول الطائرة السعودية الـ 52 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

0 نشر
واس- العريش 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الـ 52 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 52، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل الطائرة على متنها السلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مساعدات غزة

سبق وشدد وزراء خارجية المملكة، والأردن، والإمارات وقطر ومصر على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بشأن غزة.
والاتفاق يستهدف صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا