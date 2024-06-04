شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة والسودان مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال التطرّق للمستجدات في قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلن عنه الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.

