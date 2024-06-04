تقنية الطائف تكرم متقاعديها من المدربين والإداريين

ونوه عميد الكلية بدور المتقاعدين وخدماتهم الجليلة طوال فترة عملهم التي اتسمت بالأمانة والإخلاص الأمر الذي ساهم بحصول الكلية على مراكز متقدمة على مستوى المنطقة و المؤسسة ، كما شكر الغامدي شريك الكلية شركة توت التجارية على حسن الاستضافة والترتيب لإنجاح الحفل .
فيما ألقى أستاذ الإدارة محمد الودعاني كلمة المتقاعدين شكر فيها الكلية والعاملين فيها على إقامة هذا الحفل الذي يدل على تقدير الكلية للمتقاعدين وما قدموه طوال سنوات العمل التي خدموا فيها الكلية في المجال التدريبي والإداري .
وفي الختام كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، المتقاعدين وهم : م. خالد الشربي ، أ.محمد النفيعي ، أ. عبدالله الشهري ، م. علي الحميدي ، م. عبدالعزيز العصيمي أ. محمد الودعاني ، أ. عادل الوافي ، أ. فيصل الطلحي ، بدروع تقديرية وهدايا عينية، فيما قدمت هدايا خاصة من الزملاء بالكلية للمتقاعدين.
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