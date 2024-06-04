تقنية الطائف تكرم متقاعديها من المدربين والإداريين

كرمت الكلية التقنية بالطائف متقاعديها من المدربين والإداريين للعام التدريبي 1445هـ وذلك بقاعة التوت للاحتفالات و المؤتمرات بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ خالد بن سعيد الغامدي، وعميد الكلية التقنية للسفر و السياحة بالطائف المهندس محمد الزهراني ومدير عام مجموعة شركة توت الأستاذ بندر بن مصلح المالكي ووكلاء ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الكلية وعدد من الضيوف وتجاوز الحضور ١٥٠ شخصا من منسوبي الكلية وأقارب والأصدقاء المحتفى بهم .

ونوه عميد الكلية بدور المتقاعدين وخدماتهم الجليلة طوال فترة عملهم التي اتسمت بالأمانة والإخلاص الأمر الذي ساهم بحصول الكلية على مراكز متقدمة على مستوى المنطقة و المؤسسة ، كما شكر الغامدي شريك الكلية شركة توت التجارية على حسن الاستضافة والترتيب لإنجاح الحفل .

فيما ألقى أستاذ الإدارة محمد الودعاني كلمة المتقاعدين شكر فيها الكلية والعاملين فيها على إقامة هذا الحفل الذي يدل على تقدير الكلية للمتقاعدين وما قدموه طوال سنوات العمل التي خدموا فيها الكلية في المجال التدريبي والإداري .

وفي الختام كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، المتقاعدين وهم : م. خالد الشربي ، أ.محمد النفيعي ، أ. عبدالله الشهري ، م. علي الحميدي ، م. عبدالعزيز العصيمي أ. محمد الودعاني ، أ. عادل الوافي ، أ. فيصل الطلحي ، بدروع تقديرية وهدايا عينية، فيما قدمت هدايا خاصة من الزملاء بالكلية للمتقاعدين.