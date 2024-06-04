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التصريح ببدء تشغيل خطوط "أكاسا اير" الهندية رحلات منتظمة بين السعودية والهند ابتداءً من 8 يونيو

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح بتشغيل خطوط (أكاسا اير) الجوية الهندية برحلات منتظمة تجارية للمسافرين بين جمهورية الهند والمملكة من وإلى مدن (أحمد آباد، ومومباي، والرياض، وجدة)، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024 ابتداءً من 8 يونيو الجاري، بواقع 14 رحلة إلى مطار جدة (رحلتين من مدينة أحمد آباد، و12 رحلة من مدينة مومباي) و7 رحلات إلى مطار الرياض من مدينة مومباي، ابتداءً من 4 يوليو القادم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة؛ لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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