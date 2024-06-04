هل ستستمر مجانية العلاج للمواطن بعد العمل بالنموذج الجديد للمستشفيات الحكومية والتأمين الوطني؟.. بالفيديو: الدكتور خالد الشيباني يجيب

صحيفة الخليج 365 : كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الصحي الدكتور خالد الشيباني، مصير مجانية العلاج للمواطن بعد العمل بالنموذج الجديد للمستشفيات الحكومية والتأمين الوطني.

وقال الدكتور الشيباني خلال بودكاست ثمانية:" مجانية العلاج مضمونة للمواطن وأكدها من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والتأمين الوطني اليوم موجود ليخدم المواطن ويقدم له رعاية مجانية أفضل من الرعاية التي يحصل عليها اليوم، في الوقت المناسب والمكان المناسب اللي يحتاجه".

وأضاف:" تشمل الخدمة مقدم الخدمة الأقرب إلى المواطن المستفيد، أو أي مقدم خدمة آخر".