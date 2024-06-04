بالأسماء.. فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصاً

صحيفة الخليج 365: قرر مجلس الوزراء الكويتي فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استناداً للمادة 10 و 11 من قانون 15 لسنة 1959م.

وأوضح أن القرار شمل كلاً من فيصل عبداللطيف خلف كنعان، مطرب علي سعد علوش العجمي، وضحة صنهات هادي علي الحربي، صامد شايش حامد الرشيدي، وجنه حسين راشد علي العجمي، سميحة إبراهيم راشد المري.