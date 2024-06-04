بالأسماء.. فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصاً

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صحيفة الخليج 365: قرر مجلس الوزراء الكويتي فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استناداً للمادة 10 و 11 من قانون 15 لسنة 1959م.
وأوضح أن القرار شمل كلاً من فيصل عبداللطيف خلف كنعان، مطرب علي سعد علوش العجمي، وضحة صنهات هادي علي الحربي، صامد شايش حامد الرشيدي، وجنه حسين راشد علي العجمي، سميحة إبراهيم راشد المري.
كما شمل القرار نورة عبدالله محمد علي أبا الخيل، فهد أحمد علي عبدالله ديين آل بن علي، عبدالله ناصر عبدالله مهدي محسن العجمي، نداء منوجهر حبيب أحمد سلمان بور، علياء محمد حبيب الحميلي.