الملك يطمئن على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج

وفي بداية الجلسة، طمئن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن، مؤكدا اعتزاز المملكة قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وووافق المجلس، على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية إلى نهاية موسم حج، إضافة إلى الموافقة على تنظيمات عدد من الهيئات.
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