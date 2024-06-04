دراسة جديدة تكشف مفاجأة.. الحياة على الأرض نشأت في السعودية قبل 3.48 مليار سنة

ترجمة حصرية : تمكن العلماء من تحديد ستروماتوليت حية "صخور رسوبية كانت تحتوي على كائنات حية تعتبر أقدم الميكروبات على الأرض"، على جزيرة شيبارة في السعودية، مما يمثل أول اكتشاف لستروماتوليت حية في الشرق الأوسط.

وتستكشف الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجيولوجيا، هذه الهياكل الميكروبية القديمة وتقدم لمحة فريدة عن الحياة المبكرة للأرض والظروف البيئية التي سادت منذ مليارات السنين.

والستروماتوليت عبارة عن تكوينات رسوبية ذات طبقات تنشأ عن نشاط الكائنات الحية الدقيقة، وخاصة البكتيريا الزرقاء، وتعد هذه الهياكل من أقدم الأدلة على الحياة على الأرض، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 3.5 مليار سنة، مما يدل على أن الحياة على الأرض نشأت في السعودية قبل 3.48 مليار سنة.

ولعبت هذه الستروماتوليت القديمة دورًا حاسمًا في حدث الأكسجين العظيم، الذي غيّر بشكل جذري الغلاف الجوي للأرض من خلال إدخال الأكسجين، مما سمح لأشكال الحياة الأكثر تعقيدًا بالتطور.

وفقًا للدراسة، تقع هذه الستروماتوليت المكتشفة حديثًا في جزيرة شيبارة، وهي تغطي مساحة تزيد عن 5 هكتارات، وتظهر أشكال نمو متعددة.

وتكشف الدراسة أن نمو ستروماتوليت شيباره يتأثر بعوامل بيئية مثل البلل والتجفيف المنتظمين، ودرجات الحرارة القصوى، والتيارات الضوئية.

وكتب مؤلفو الدراسة: "وفقا لأفضل ما لدينا من علم، فإن اكتشاف ستروماتوليت شيبارة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل فرصة غير مسبوقة لدراسة علم الأحياء الجيولوجية الخاص بها في هذه المنطقة الجغرافية الفريدة".