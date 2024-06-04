مصر تعلن عن أكبر زيادة للأجور والمعاشات في تاريخها

صحيفة الخليج 365 : كشف رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025م، تضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ البلاد، معلناً موافقته على المشروع.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس بحسب صحيفة الوطن المصرية، إن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.

فيما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

وقال معيط، إن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.