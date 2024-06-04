شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة الإجراءات.. استمرار توافد الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط منظومة متكاملة من الخدمات، يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، استعدادًا لأداء مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، أسهمت في تيسير إنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج إلى مكة المكرمة في وقت قياسي.

ويحظى ضيوف الرحمن من اهتمام القيادة الرشيدة بخدمتهم، عبر تسخير جميع الإمكانات التقنية والفنية والكوادر البشر كافة.

3 صالات

ويُستقبل ضيوف الرحمن عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الثلاث (صالة رقم 1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة).



16 ألف موظف

وتعمل مطاراتِ جدة الجهة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات وتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة.وتعمل غرفةُ العمليات المشتركة على إدارة العمليات التشغيلية داخل المطار، كما يجري إنهاء إجراءات جوازات الحجاج القادمين عبر أكثر من 411 منصة لإدارة الجوازات، و440 منصة لتسجيل الأمتعة، و56 جسر تحميل، و54 جهاز تفتيش جمركي، و29 حزام نقل أمتعة، و28 بوابة للحافلات، و4 مراكز صحية، ومنطقتين مخصصتين للتعامل مع الأمتعة الجماعية.

وأوضحت مطارات جدة أن عدد القوى العاملة في مطار الملك عبد العزيز الدولي سيصل وقت الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية.

وأكدت أن جميع العاملين ملتزمون بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتمكنهم من إكمال رحلة الحج بسلام أمنيين وبكل يسر وطمأنينة.