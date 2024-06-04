تنفيذ خطة الالتزام البيئي في 1500 موقع بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تفاصيل خطة موسم الحج لهذا العام في كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وستنفذ الخطة خلال 3 مراحل متكاملة تم إعدادها بدءا من نهاية الموسم الماضي عبر قاعدة بيانات ضخمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وستشكل الخطة رقابة مكثفة على كآفة المنشآت والأنشطة التي سيعبر من خلالها الحجاج إلى المشاعر المقدسة وتستمر أثناء أداء مناسكهم وحتى انتهاء الموسم.
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