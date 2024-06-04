شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب التعليم التنسيق مع مجلس الجامعات لدراسة قبول التحاق الطلاب للدراسة عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى من وزارة التعليم التنسيق مع مجلس شؤون الجامعات لدراسة قبول التحاق الطلاب للدراسة عن بُعد في الجامعات العالمية المعتمدة للابتعاث وذات التصنيف العالي في المؤشرات العالمية.

وجاء ذلك، خلال جلسة مجلس الشورى السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي مستهل الجلسة، أصدر المجلس قراراً بشأن التعليم، وطالب فيه وزارة التعليم بوضع آلية عمل منظمة وإجراءات مالية وإدارية تسهم في رفع كفاءة عمل المشاريع وضمان عدم تعثرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.