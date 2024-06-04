شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية معقدة لطفل بعد اكتشاف تجمع صديد في رأسه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مستشفى الولادة والأطفال في إجراء عملية معقدة لطفل بعد اكتشاف تجمع صديد في رأسه.

وقال المدير الطبي لمستشفى الولادة والأطفال، عبدالسلام الرشيدي، إن الطفل يبلغ من العمر 5 أشهر، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن الطفل كان يعاني من ارتفاعا في درجات الحرارة وخمول لمدة 10 أيام متتالية، ولم يكتشف الأطباء سبب هذا الأمر.

وأشار إلى أنهم اكتشفوا أن لدى الطفل نقص في النشاط العصبي، وتم عمل التحاليل المناسبة له، واكتشفوا معاناته بكتيريا تسببت في إصابته بالتهاب سحايا معقد، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إجراء العملية واستعاد الطفل نشاطه بعد ذلك.