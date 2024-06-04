بالفيديو.. رئيس جمعية زراعية يكشف آخر سعر للبصل بعد انخفاضه .. ويوضح سر لجوء المزارعين لتخزينه في الأرض

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية⁩ خالد الباتع، عن انخفاض سعر البصل من 70 ريالا إلى 2 ريال، مشيرا إلى أن المزارعين لجؤوا لتخزينه في الأرض لتفادي الخسارة.

سعر البصل

وقال خلال لقاء مع قناة العربية :"سعر الكيس أو العبوة ال 3 كيلو وصل إلى 75 ريال في السابق، واليوم سعر الكيلو ب 50 هللة في السوق".

تخزين

وتابع:" بعض المزارعين يقومون بتخزين البصل في الأرض لتفادي الخسارة ولكن في شهر يوليو وأغسطس ترتفع درجة الحرارة وقد يؤثر ذلك على المنتج".

تجار

وواصل:"أتمنى تجار المملكة الذين لديهم الخبرة في تخزين المنتجات الزراعية في مخازن تبريد جيدة متخصصة يعملون الآن على تخزين المنتج لنصل إلى نقطة التعادل التي حتى لا يخسر المزارع ويستفيد التاجر والمستهلك في نفس الوقت".

زراعة البصل

وأردف:" أخشى أن يعزف المزارع الموسم القادم عن زراعة البصل ويصير لدينا نوع من الارتباك في المنتج، وعلى المزارع يدرك ويعرف متى يزرع ومتى يتوقف".

وأضاف:" أتمنى وزارة البيئة والزراعة والمياه تأخذ على عاتقها إيجاد حلول لتحديات التسويق في المملكة وصندوق التنمية الزراعي يطرح برامج متخصصة في التسويق الزراعي".