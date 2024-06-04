"طويل العمر يبيك".. شاهد: أول تعليق للشاب الذي التقط سيلفي مع ولي العهد يكشف ردة فعله لحظة اختياره من بين الجماهير

صحيفة الخليج 365: كشف الشاب الذي التقط صورة مع ولي العهد في المباراة النهائية لكأس الملك التي أقيمت بين الهلال والنصر، تفاصيل ما حدث قبل أن يستدعيه الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة معه.

وقال الشاب مشاري:" كنت رايح أحضر مباراة نهائي كأس الملك، وحضرت المباراة وكنا نشجع الهلال، ولما جت فقرة التتويج كنت أحاول أخذ سيلفي مع سيدي ولي العهد".

وأضاف:" وقفت التقطت السيلفي وأنا ظهري لهم وجلست مباشرة، وأنا جالس فجأة وجدت كل الناس تدفعني وتقول طويل العمر يبيك، وقتها الحقيقة ما كنت مستوعب الموضوع ولا مصدق".

وتابع:" يوم طلعت عنده حبيت على كتفه، بارك لي، وشكرته على الصورة، ورجعت من وقتها للحين ما استوعبت إيش اللي حاصل، لكن الحمد لله شيء لا ينسى".

وأكمل:" كنت رايح بقالة جنبنا ويعروفني الناس، والبقال قال لي أنت اللي اتصورت مع ولي العهد، فقلت له نعم، فأخذ معي صورة".

واختتم:" أول ما كلمت أمي كانت نائمة وصحيت، وما كانت مصدقة، فأرسلت لها الصورة، وكل اللي كان يشوفها قبل ما تنتشر يقول لي فوتوشوب، ولكن هذا شرف كبير الحقيقة وحظ".