شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. اللواء الفرج يتفقد أعمال الدفاع المدني بالحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، على أعمال الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال حج هذا العام 1445هـ.وشملت الزيارة مراكز الدفاع المدني، وقوة دعم الدفاع المدني بالحرم النبوي الشريف والساحات المحيطة به لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن.