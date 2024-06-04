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السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال التطرّق للمستجدات في قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلن عنه فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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