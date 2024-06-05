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شاهد.. لحظة مداهمة 14 لصاً سرقوا كيابل نحاسية بـ 8.3 ملايين ريال والقبض عليهم في الرياض

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صحيفة الخليج 365: بث سناب الداخلية، مقطع فيديو لمداهمة الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض، لعدد من لصوص الكيابل النحاسية في الرياض.

وأظهر الفيديو أفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أثناء مداهمة 12 مقيماً من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية الأفغانية، والقبض عليهم لارتكابهم حوادث جنائية في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه في إكس، أن الجرائم تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مبان تحت الإنشاء، ومستودعات، باستخدام سيارات مسروقة، وإخفائها وبيعها في منافذ بيع المستعمل.

وبلغت قيمة المسروقات نحو 8.3 ملايين ريال، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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