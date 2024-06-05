اخبار السعوديه

بالفيديو.. شاب يستعرض فيلا داخل منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر ويقارن الأسعار بالمالديف

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثق شاب مقطع فيديو استعرض خلاله منتجع st regis "سانت ريجيس" في البحر الأحمر، وقارن السعر بين المالديف والمملكة.

وقال:" ما توقعت مكان في بهذا الجمال، أنا سافرت إلى المالديف، وما شفت مثل الجمال اللي عندنا، والأسعار حلوة".

واستعرض خلال الفيديو، غرفة النوم والإطلالة على البحر، والصالة والمسبح والجلسة على البحر مباشرة.

وقارن بين أسعار نفس المنتجع في المالديف والمملكة قائلا:" الليلة في المالديف سعرها حوالي 18 ألف، وفي المملكة الأسعار تبدأ من 5 و6 آلاف ". وتابع:" بالإضافة إلى أن البيئة في السعودية نظيفة"
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا