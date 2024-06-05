بالفيديو.. شاب يستعرض فيلا داخل منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر ويقارن الأسعار بالمالديف

صحيفة الخليج 365: وثق شاب مقطع فيديو استعرض خلاله منتجع st regis "سانت ريجيس" في البحر الأحمر، وقارن السعر بين المالديف والمملكة.

وقال:" ما توقعت مكان في السعودية بهذا الجمال، أنا سافرت إلى المالديف، وما شفت مثل الجمال اللي عندنا، والأسعار حلوة".

واستعرض خلال الفيديو، غرفة النوم والإطلالة على البحر، والصالة والمسبح والجلسة على البحر مباشرة.

وقارن بين أسعار نفس المنتجع في المالديف والمملكة قائلا:" الليلة في المالديف سعرها حوالي 18 ألف، وفي المملكة الأسعار تبدأ من 5 و6 آلاف ". وتابع:" بالإضافة إلى أن البيئة في السعودية نظيفة"