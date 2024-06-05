أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما دعمت ببنية تحتية مصرفية فريدة، أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين Nusuk Wallet. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دعمت ببنية تحتية مصرفية فريدة، أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين Nusuk Wallet. وتأتي هذه المحفظة الرقمية كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية فريدة ومتقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي من خلال علامتها التجارية NEO، مما يوفر لهم تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ودشن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، محفظة نسك الرقمية Nusuk Wallet الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن، بحضور المدير التنفيذي لنسك أعمال ومدير التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة أحمد الميمان، والرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات التابعة للبنك الأهلي السعودي الدكتور صالح الفريح، ومستشار تطوير الأعمال بالبنك الأهلي نايف ملاعب، ومستشار تكنولوجيا وحلول الرقمية بالبنك الأهلي السعودي عامر أبو ليلى. وتستخدم المحفظة الرقمية Nusuk Wallet أحدث التقنيات الناشئة وتقنيات التشفير لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين. ويعد هذا التعاون بين نسك والبنك الأهلي السعودي معيارا جديدا للابتكار في المنطقة، حيث يوفر للحجاج والمعتمرين وسيلة مريحة وموثوقة وآمنة لإدارة أموالهم. المحفظة الرقمية: تستخدم أحدث التقنيات الناشئة بشكل آمن.

تقنيات التشفير لضمان أعلى معايير الأمان.

وسيلة مريحة وموثوقة لإدارة أموال الحجاج.

توفر للحجاج حلولا آمنة ومبتكرة للدفع.

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