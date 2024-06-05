شكرا لقرائتكم خبر أرضيات مطاطية لتخفيف درجة الحرارة بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير - الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - نحو 20 مشروعا في المشاعر المقدسة، لتكون رحلة الحجاج أكثر راحة وطمأنينة.

وأوضحت أنه في حج هذا العام سيشهد الحاج تجربة مسار المشاعر المطور بأرضيات مطاطية، لتخفيف درجة حرارة سطح المشاة، وتسهيل حركة المشاة، ومناطق خضراء، وأكشاكا تجارية تضفي على حركة الحجاج مزيدا من البهجة، والذي يأتي حول مسجد المشعر الحرام، ويهدف لراحة الحجاج أثناء مبيتهم بمزدلفة.

فيما سيشهد الحاج مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، خلال تهيئة وتهذيب مواقع بمساحة 170 ألف متر مربع، إلى جانب مشروع أنسنة محطات النزول بمشعر مزدلفة، منوهة في الوقت ذاته بأنه نفذت مشاريع تطويرية للبنية التحتية التي أسهمت في رفع الطاقة الكهربائية وكفاءة التبريد، إضافة إلى تعزيز خطوط المياه والمرافق الصحية عبر إقامة 8 آلاف دورة مياه بنظام الدورين، خلال 123 مجمعا لدورات المياه، بأحدث التقنيات.

وأبانت الشركة، أنه أُنجز مشروع كدانة الوادي بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تجويد الخدمات، ويأتي على مساحة 165 ألف متر مربع، وذلك بهوية عمرانية مستوحاة من روحانية المشاعر المقدسة، إذ تتميز بخدمات عالية الجودة والأماكن المصممة للراحة.

مشروعات كدانة