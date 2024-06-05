فتح باب العمل التطوعي في الحرمين للجنسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فتح باب العمل التطوعي وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وهي حاضنة سعودية للعمل التطوعي توفر بيئة آمنة تخدم وتنظِّم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين بالمملكة. وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أهمية العمل التطوعي تتجلى في القيم الاجتماعية، وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد، ويعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع، إذ حثت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على تعميق روح العمل التطوعي في المجتمع المسلم. أبرز جهود التطوع: إعداد قاعدة بيانات للمتطوعين.

تسهيل عملية البحث والاستقطاب.

التواصل مع المتطوعين.

حصر الفرص التطوعية.

تحديد احتياجات العمل التطوعي.

استقبال طلبات الجهات التطوعية.

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