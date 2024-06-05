شكرا لقرائتكم خبر 1000 متطوع لتعزيز الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، أمس، انطلاق المرحلة الأولى للمبادرة التطوعية «وطهر بيتي» لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة، وبالشراكة المجتمعية مع شركة كدانة للتنمية والتطوير.

وشملت المبادرة العديد من الأنشطة التطوعية الهادفة إلى تنظيف وتجهيز مواقع المشاعر المقدسة مثل: صعيد عرفات، ومنى، ومزدلفة، بالإضافة إلى معالجة التشوهات البصرية وصيانة المرافق العامة وتجهيزها لتلبية احتياجات الحجاج.

كما تضمنت مهام المبادرة جمع النفايات وتطهير المناطق وتوزيع أدوات النظافة وتحسين البيئة العامة وتعزيز الإصحاح البيئي، بالشراكة المجتمعية مع شركة كِدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة للأعمال التطوعية.

وعبر أمين العاصمة المقدسة عن تقديره لجميع المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة، مؤكدا أهمية العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية، التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.

مهام المبادرة: