1000 متطوع لتعزيز الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة

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وشملت المبادرة العديد من الأنشطة التطوعية الهادفة إلى تنظيف وتجهيز مواقع المشاعر المقدسة مثل: صعيد عرفات، ومنى، ومزدلفة، بالإضافة إلى معالجة التشوهات البصرية وصيانة المرافق العامة وتجهيزها لتلبية احتياجات الحجاج.
كما تضمنت مهام المبادرة جمع النفايات وتطهير المناطق وتوزيع أدوات النظافة وتحسين البيئة العامة وتعزيز الإصحاح البيئي، بالشراكة المجتمعية مع شركة كِدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة للأعمال التطوعية.
وعبر أمين العاصمة المقدسة عن تقديره لجميع المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة، مؤكدا أهمية العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية، التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.
مهام المبادرة:
- معالجة التشوهات البصرية.
- صيانة المرافق العامة وتجهيزها.
- جمع النفايات وتطهير المناطق.
- توزيع أدوات النظافة.
- تحسين البيئة العامة.
- تعزيز الإصحاح البيئي.
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