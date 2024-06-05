قوافل الحجيج تتوافد إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تغادر قوافل الحجاج المدينة المنورة يوميا، في طريقها إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، هيأتها مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، لتيسير وصولهم وانتقالهم عبر المنافذ، والطرق السريعة، ليؤدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة وأمان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغادر قوافل الحجاج المدينة المنورة يوميا، في طريقها إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، هيأتها مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، لتيسير وصولهم وانتقالهم عبر المنافذ، والطرق السريعة، ليؤدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة وأمان. وواكبت العدسة مشاهد جموع الحجاج في منفذ المدينة المنورة البري على طريق الهجرة السريع، ومركز مراقبة تفويج حجاج البر، أثناء انتقالهم إلى مكة المكرمة، يحدوهم الشوق إلى البيت العتيق، واستكمال رحلة الحج، تواكبهم جهود تبذلها الجهات الأمنية واللجان الميدانية التابعة لوزارة الحج والعمرة، ولجنة الحج بالمنطقة، وشركة الأدلاء، والكوادر التطوعية، لتوفير السبل كافة، لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة توافد الحافلات إلى مركز التفويج في مواعيدها المحددة، وفق خطة التفويج لموسم الحج الأول، والتحقق من متطلبات وتراخيص النقل للحافلات، والسائقين، حفاظا على راحة وسلامة الحجاج.

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