مؤتمر دولي لإبراز إنجازات برنامج التوائم الملتصقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 24 و25 نوفمبر المقبل في الرياض، مؤتمرا دوليا بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، بمشاركة وزارات الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم، فضلا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من دول عدة، والذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 24 و25 نوفمبر المقبل في الرياض، مؤتمرا دوليا بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، بمشاركة وزارات الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم، فضلا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من دول عدة، والذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل. وسيشهد المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة، تبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. ويأتي ذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والإنساني بالمملكة ورفع جودته وكفاءته. المشاركون وزارات: الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام.

عدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني.

مختصون وباحثون من مختلف دول العالم.

مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من دول عدة.

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